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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مقتل طفلة خنقا على يد جارتها في الدقهلية

الطفلة المقتولة
الطفلة المقتولة
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لقيت طفلة مصرعها خنقا على يد جارتها بقرية ٣٤ الدرافيل التابعة لمركز الستامونى فى محافظة الدقهلية إثر خلافات سابقة بين أسرة الطفلة والمتهمة.

كان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني بمصرع طفلة خنقا على يد جارتها بقريه 34 الدرافيل.

بانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الطفلة المتوفاة تدعى (شيرين رضا طه، 4 أعوام) كانت مختفية منذ أمس حتى عثر عليها مقتولة خنقا وأن وراء الجريمة جارة أسرة الطفلة وتدعى (سمر محمد صابر، 30 عاما) من قرية العايقة  التابعة لمركز بيلا فى محافظة كفر الشيخ التى تقيم حاليا بالقرية محل الواقعة حيث تبين وجود خلافات سابقة بين المتهمة وأسرة الطفلة أدت إلى ارتكابها الجريمة.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بإرتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التى أمرت بنقل الجثمان إلى المشرحة وإنتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.

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