الحزب الحاكم في تايلاند ينتخب ابنة رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا زعيمة له

انتخب الحزب الحاكم في تايلاند اليوم الجمعة ابنة رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا زعيمة له.

وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" أنه تم اختيار، بايتونجتارن شيناواترا الابنة الصغرى لتاكسين بالتزكية؛ لتصبح الزعيمة الجديدة لحزب Pheu Thai، بعد عامين من دخولها عالم السياسة.

وقال بايتونجتارن لأعضاء الحزب والصحفيين، وهم يرتدون بدلة حمراء، اللون المميز للحزب: “يجب أن يتحسن الفريق الإداري الجديد لحزب Pheu Thai حتى يتمكن من قيادة الحزب ليصبح رقم واحد للشعب مرة أخرى”.

وحصل بايتونجتارن على 289 صوتًا – وامتناع صوت واحد – خلال الجمعية العامة للحزب صباح الجمعة. وكان الرجل البالغ من العمر 37 عامًا الشخصية البارزة في حملة Pheu Thai للانتخابات العامة في مايو.

ويعد حزب Pheu Thai أحدث تجسيد للحركة السياسية التي أسسها والده، لكنه جاء في المرتبة الثانية في انتخابات مايو، وحل محله حزب التحرك للأمام التقدمي الجديد.

وكانت النتيجة بمثابة صدمة للحركة التي اعتادت على الفوز بأكبر عدد من المقاعد في كل انتخابات تجري في تايلاند منذ عام 2001.

ويضم الائتلاف الحاكم الجديد حزب Pheu Thai والجماعات الموالية للجيش التي منيت بهزيمة ثقيلة في الانتخابات التشريعية في مايو الماضي.