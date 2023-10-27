الكرملين: لن ننخرط في القتال على خلفية الضربة الأمريكية في سوريا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف اليوم الجمعة أنه لا مخاوف من انخراط روسيا في القتال على خلفية الضربة الأمريكية لهدفين في سوريا مؤخرا، والتوتر الحاصل في المنطقة.

وقال بيسكوف - "لا توجد هناك حاليا أي مخاوف من هذا النوع، أما الضربة الأمريكية لسوريا فإن التوتر الحرج والحرب الفلسطينية الإسرائيلية يهددان بتفجير الوضع على نطاق أوسع بالمنطقة، وهذا أمر سيء للغاية".

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد صرح بأن القوات الأمريكية نفذت بأمر من الرئيس جو بايدن ضربة لموقعين في سوريا استخدمهما الحرس الثوري الإيراني والمجموعات الموالية لطهران، مشيرا إلى أن هذه الضربة ليست على أي صلة بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.