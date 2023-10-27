دنيا عبدالعزيز تشارك الجمهور صور زيارة الهلال الأحمر المصرى لدعم فلسطين

نشرت الفنانة دنيا عبدالعزيز على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صور تجمعها مع نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف ذكى ومجموعة من الفنانين بالهلال الأحمر المصرى.

وعلقت على الصور، قائلة: "زيارة خاصة لجمعية الهلال الأحمر المصرى لدعم فلسطين"، وظهر من خلال الصور الدكتور أشرف ذكى وزوجته الفنانة روجينا، والفنانة إلهام شاهين والفنانة دنيا عبدالعزيز، الفنانة سلوى عثمان، بسمة، إيهاب فهمى وريهام عبد الغفور.

جاء ذلك دعماً وتضامناً مع الشعب الفلسطينى، بسبب ما يتعرض له من مجازر يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الجالي .

يشار إلى أن هناك إحدى الطائرات بدون طيار سقطت بالقرب من أحد المبانى بجوار مستشفى طابا فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وحدثت إصابات لـ6 أفراد جراء الحادث.

وعلق المتحدث العسكرى على الواقعة فى بيان جاء فيه: “سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة الموافق 27 / 10 / 2023 بجوار أحد المبانى بجانب مستشفى طابا”.

وأسفر الحادث عن إصابات طفيفة لعدد ( 6 ) أفراد وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقى الإسعافات اللازمة والحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية.

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