الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 31

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت نهارا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس لطيف أول الليل مائل للبرودة في أخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقع الخبراء شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء تصل إلى سيول على بعض المناطق على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على مناطق من جنوب الصعيد وخليج السويس تمتد خفيفة على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 31 22

العاصمة الإدارية 32 21

6 أكتوبر 31 21

بنهــــا 31 22

دمنهور 30 21

وادي النطرون 30 21

كفر الشيخ 30 22

المنصورة 30 21

الزقازيق 31 22

شبين الكوم 31 22

طنطا 30 21

دمياط 29 22

بورسعيد 29 22

الإسماعيلية 33 22

السويس 33 23

العريش 29 22

رفح 29 21

رأس سدر 33 22

نخل 31 16

كاترين 25 15

الطور 32 21

طابا 31 23

شرم الشيخ 35 24

الإسكندرية 29 21

العلمين الجديدة 29 21

مطروح 28 18

السلوم 28 18

سيوة 31 17

رأس غارب 34 22

الغردقة 35 24

سفاجا 34 24

مرسى علم 35 24

شلاتين 33 24

حلايب 31 24

أبو رماد 32 23

رأس حدربة 31 24

الفيوم 34 20

بني سويف 34 19

المنيا 34 19

أسيوط 35 18

سوهاج 36 20

قنا 37 24

الأقصر 38 24

أسوان 39 25

الوادي الجديد 38 21

أبوسمبل 38 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 35 23

المدينة المنورة 35 23

الرياض 32 18

المنامة 32 26

أبوظبي 34 26

الدوحة 32 27

الكويت 34 16

دمشق 31 15

بيروت 29 24

عمان 31 19

القدس 30 18

غزة 28 23

بغداد 33 20

مسقط 30 27

صنعاء 22 10

الخرطوم 39 27

طرابلس 29 21

تونس 28 19

الجزائر 23 15

الرباط 23 14

نواكشوط 36 23

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 25 07

إسطنبول 27 17

إسلام آباد 29 14

نيودلهى 32 20

جاكرتا 36 24

بكين 23 08

كوالالمبور 33 24

طوكيو 24 16

أثينا 26 17

روما 23 13

باريس 15 11

مدريد 17 12

برلين 13 09

لندن 15 10

مونتريال 18 14

موسكو 01 01-

نيويورك 26 18

واشنطن 27 16

أديس أبابا 21 11