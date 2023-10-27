ads
الجمعة 27 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

«صناعة منتجات الأخشاب والأثاث» تشارك بالملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة

رئيس غرفة صناعة الاخشاب
رئيس غرفة صناعة الاخشاب والاثاث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، باتحاد الصناعات المصرية، في بيان لها اليوم الجمعة، عن مشاركتها فى الدورة الثانية من "الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة"، وذلك من إتحاد الصناعات المصرية، والمقرر عقده خلال الفترة من 28 حتى 30 اكتوبر بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية .

وذلك تحت رعاية كريمة وبحضور  الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبحضور لعدد من المستثمرين الاجانب (عربيا وافريقيا ودوليا) والمؤسسات الاقليمية والدولية ذات الشأن وممثلى البعثات الدبلوماسية لدى جمهورية مصر العربية.

وبحسب بيان الغرفة فإن الملتقي يسلط الضوء فى نسخة هذا العام على تطوير الصناعة المحلية من خلال التنمة البشرية وبناء الانسان ضمن استراتيجية الدولة المصرية.

كما يعد الملتقى من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، والمعرض يهدف إلى دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية على المستويات الإقليمية والإفريقية والعربية والدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويضم مستثمرين ومؤسسات اقتصادية متعددة،  والاستشاريين المتخصصين في مختلف القطاعات الصناعية.

وتشارك غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث بجناح رقم G 40 بصاله 1 وتعرض به مجموعة من المنتجات المتميزة  لأعضاء الغرفة والتى تعكس تطور صناعة الاثاث فى مصر وروعة التصميمات.

غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية صناعة منتجات الأخشاب والأثاث تشارك في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة موعد الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة تطوير الصناعة المحلية
ads