«صناعة منتجات الأخشاب والأثاث» تشارك بالملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة

أعلنت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، باتحاد الصناعات المصرية، في بيان لها اليوم الجمعة، عن مشاركتها فى الدورة الثانية من "الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة"، وذلك من إتحاد الصناعات المصرية، والمقرر عقده خلال الفترة من 28 حتى 30 اكتوبر بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية .

وذلك تحت رعاية كريمة وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبحضور لعدد من المستثمرين الاجانب (عربيا وافريقيا ودوليا) والمؤسسات الاقليمية والدولية ذات الشأن وممثلى البعثات الدبلوماسية لدى جمهورية مصر العربية.

وبحسب بيان الغرفة فإن الملتقي يسلط الضوء فى نسخة هذا العام على تطوير الصناعة المحلية من خلال التنمة البشرية وبناء الانسان ضمن استراتيجية الدولة المصرية.

كما يعد الملتقى من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، والمعرض يهدف إلى دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية على المستويات الإقليمية والإفريقية والعربية والدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويضم مستثمرين ومؤسسات اقتصادية متعددة، والاستشاريين المتخصصين في مختلف القطاعات الصناعية.

وتشارك غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث بجناح رقم G 40 بصاله 1 وتعرض به مجموعة من المنتجات المتميزة لأعضاء الغرفة والتى تعكس تطور صناعة الاثاث فى مصر وروعة التصميمات.