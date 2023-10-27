النمسا تقدم مساعدات إنسانية عاجلة إلى كل من اليمن وأفغانستان بقيمة 8 ملايين يورو

الجمعة 27/أكتوبر/2023 - 03:38 م

قررت النمسا اليوم الجمعة، تقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى كل من اليمن وأفغانستان بقيمة 8 ملايين يورو من صندوق الكوارث في وزارة الخارجية.

وذكرت وزارة الخارجية النمساوية - في بيان اليوم - “أن الحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط يجب أن لا يأتيان على حساب مناطق الاضطرابات الإنسانية الأخرى”، مشيرة الى حالة الطوارئ الحادة في أفغانستان واليمن.

ونوه البيان بالتزام النمسا بتقديم مساعدة ملموسة وسريعة في العام المقبل خاصة في المناطق ذات احتمالات الهجرة العالية.

وأشار البيان إلى تعرض أفغانستان لزلازل شديدة بشكل استثنائي في أكتوبر الجاري، مما تسبب في مصرع وإصابة آلاف الأشخاص وتدمير البنية التحتية المتداعية بالفعل في البلاد، حيث أن حوالي ثلثي السكان يعتمدون حاليًا على المساعدات الإنسانية وهناك أكثر من ثمانية ملايين أفغاني في حالة فرار وهو ما يعني أيضًا عبئًا هائلًا على البلدان المجاورة.

وأفاد البيان بتفاقم الوضع في اليمن الذي يمثل أكبر أزمة إنسانية في العالم - وفقًا للجنة الدولية للصليب الأحمر - وذلك بسبب نقص الغذاء الحالي، حيث يعيش 80% من السكان تحت خط الفقر ويعتمد 24 مليون شخص على المساعدات الإنسانية وهناك نقص في الغذاء والحصول على المياه النظيفة.

وأضاف البيان أن المساعدات تشمل تخصيص ثلاثة ملايين يورو لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين، كما سيتم توفير مليوني يورو إضافيين للجنة الدولية للصليب الأحمر لعملها في أفغانستان والمنطقة.

