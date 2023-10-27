ads
الجمعة 27 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"التجارة العراقية": إرسال مساعدات غذائية عاجلة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

العراق
العراق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم /الجمعة/، إرسال مساعدات غذائية عاجلة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. 
وذكرت الوزارة - في بيان لها أذاعته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه استنادًا لتوجيهات وزير التجارة العراقي أثير الغريري، بادرت شركة الأسواق المركزية بإرسالها المساعدات الغذائية اللازمة ضمن برنامج الوزارة لتقديم الدعم اللازم لابناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأضاف أن شاحنات الأسواق المركزية حملت المساعدات للمواد الغذائية من الأرز والسكر والبقوليات وزيت الطعام، مبينا أن قيادة قوات الدفاع الجوي تقوم بإيصالها إلى مدينة العريش المصرية لإيصالها لقطاع غزة.  

غزة العراق
ads