ads
الجمعة 27 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السعيد يقود تشكيل بيراميدز لمواجهة المصري

بيراميدز
بيراميدز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة المصري في إطار مواجهات الدوري الممتاز.

ويحل المصري ضيفا على بيراميدز في الرابعة من عصر الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار لقاءات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي  

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى فتحي - كريم حافظ - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد توفيق - يوسف أسامة - أحمد فتحي - سيف جعفر - أسامة جلال - محمود أوكا - دودو الجباس - فخري لاكاي

باتشيكو بيراميدز المصري الدوري الممتاز الدوري
ads