بالصور.. حديقة فريال ببورسعيد تستقبل 200 طفل في انطلاق "أهل مصر"

استقبلت حديقة فريال ببورسعيد، اليوم الجمعة، 200 طفل من المحافظات الحدودية في أولى جولات الأسبوع الثقافي السابع والعشرين بمشروع "أهل مصر"، الذي يقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمحافظة بورسعيد تحت شعار "يهمنا الإنسان"، حتى 3 نوڤمبر المقبل.

وطاف الأطفال بالحديقة التاريخية مع مشرفيهم واستمعوا لشروح حول تاريخها، حيث تأسست عام 1869، في عهد الخديوي إسماعيل، وشهدت الاحتفال المهيب بافتتاح قناة السويس، الذي حضره ملوك وأمراء العالم، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى الأميرة فريال كبرى بنات الملك فاروق، ومع انتهاء الحكم الملكي ظلت مغلقة، حتى أعادت محافظة بورسعيد تطويرها وافتتاحها من جديد.

وشاهد الأطفال مكونات ومعالم الحديقة التي تتكون الحديقة من ثلاث منصات، وتضم عددا متنوعا من الأشجار العتيقة من عدة أماكن مختلفة حول العالم، ومنها من أفريقيا ويصل عمرها إلى 135 عاما، وشجرة التيرمينال أرجونا من الهند، وأشجار أشوكا والتيكوما، وأضيف إليها مساحات خضراء ونباتات وبعض الأشجار الحديثة أثناء التطوير، وتشهد الحديقة رواجا كبيرا من الجمهور وتعد من أهم المزارات السياحية بمدينة بورسعيد.

وحضر الزيارة لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي والمشرف التنفيذي لمشروع أهل مصر للأطفال، والمخرج أحمد السيد عضو اللجنة العليا للمشروع والمشرف العام، ومشرفي الأطفال وعدد من مدربي الورش. وتأتي الزيارة ضمن البرامج التثقيفية التي تضم عدة زيارات وجولات لأشهر معالم المدينة الباسلة.

ويعد مشروع أهل مصر أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة، المقدم لأبناء المحافظات الحدودية الستة شمال سيناء وجنوب سيناء وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر ومطروح، ويهدف للحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه.

وتضم اللجنة العليا للمشروع المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وينظم فعاليات الأسبوع الثقافي الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. چيهان الملكي. ومن المقرر انطلاق الورش الفنية والأدبية للأطفال مساء اليوم بقصر ثقافة بورسعيد.

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