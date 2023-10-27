عقب أحداث طابا ونويبع.. إلهام شاهين في رسالة تحذيرية: "مصر خط أحمر"

وجهت الفنانة إلهام شاهين، رسالة تحذيرية شديدة اللهجة، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك عقب إعلان العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ المتحدث العسكرى، أن إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية سقطت صباح اليوم الجمعة، بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا، وسقوط مقذوف آخر في مدينة نويبع على البحر الأحمر.

وكتبت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: تحذير.. مصر خط أحمر.. يتآمر العالم على مصر ويحاصرها الغرب بكل إصرار لإنها صاحبة قرار ولا تقبل إملاءات لصالح الأجندات الغربية، ولأنها رفضت إقامة قواعد عسكرية أمريكية على أرضها".

وتابعت: "ولأن جيش مصر هو الأقوى فى المنطقة العربية بعد توطين تصنيع السلاح محليا وتنويع مصادر التسليح، وإتساع قوة مصر العسكرية يزيد نفوذها السياسي"

وأختتمت كلمتها بالدعاء قائلة: "ربنا يحميكى يا مصر يا أم الدنيا.. اللهم احفظ مصر وجيشها وشعبها ورئيسها.. مصر ستكون الصخرة التى تتحطم عليها مؤامرات أهل الشر تاريخيا.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر"

وقد أسفر عن أحداث طابا اليوم، عن إصابة ٦ أشخاص بإصابات طفيفة وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة.

وأكد العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ المتحدث العسكري، أن الحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية.

كما أكدت مصادر مصرية أن المقذوف سقط على مدينة نويبع الواقعة في نطاق الجيش الثالث الميداني، مشيرة إلى أن المقذوف أدى إلى حدوث انفجار من دون تسجيل خسائر بشرية، كما أوضحت أن السلطات المصرية لا تزال تجمع المزيد من المعلومات عن الواقعة.