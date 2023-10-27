ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري في الشرقية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة كفر صقر اليوم الجمعة من إحباط محاولة عاطل لترويج كمية من مخدر الهيروين على عملائه بدائرة المركز.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، قد تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر صقر يفيد بورود معلومات عن قيام، "إبراهيم، ن، ز" 25 سنة، عاطل، مقيم في حي السلام كفر صقر وعثر بحوزته على، سلاح ناري "طلقة" 19 لفافة هيروين، 2400 جنيه حصيلة البيع، وجهاز محمول للتواصل مع عملائه.

وبمواجهته، أقر المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري لحمايه نشاطه غير المشروع، تحرر عن ذلك المحضر لرقم، 13719 جنايات مركز شرطة كفر صقر، وتولت النيابة العامة التحقيقات.