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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

الكرة الأرضية تشهد غدًا خسوفًا جزئيًا للقمر يُرى فى مصر

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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تشهد الكرة الأرضية خسوفا جزئيا للقمر يوم غد السبت يستمر إلى بعد غد الأحد الموافق 29/28 أكتوبر 2023 م، يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر ربيع الآخر لعام 1445 هجريا.

ويغطي ظل الأرض 12.2% تقريبا من سطح القمر، ويمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها قارة أوربا - قارة آسيا - قارة أستراليا - قارة أفريقيا - أمريكا الشمالية - شمال وشرق أمريكا الجنوبية - المحيط الباسفيكي - المحيط الأطلنطي - المحيط الهندي القارة القطبية الشمالية - القارة القطبية الجنوبية).

وتمتد الفترة لجميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 4 ساعات و25 دقيقة تقريبا، ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئي الأول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة قدرها ساعة و17 دقيقة تقريبا، ويمكن رؤيته في مصر.

ويمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث إن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

ويحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع أي أن حدوث الكسوف الشمسي بشير بقرب ولادة الهلال الجديد، ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، كما يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرا.

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