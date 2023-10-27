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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ماكرون: نتعاون مع مصر والأردن في تقديم المساعدات لغزة

ماكرون
ماكرون
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عرضت قناة القاهرة الإخبارية بثا مباشرا للمؤتمر الصحفي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في ختام قمة قادة الاتحاد الأوروبي.

 وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه على إسرائيل ألا تعرض حياة المدنيين في غزة للخطر، وأن مبادرة السلم والأمن ترتكز على مكافحة الإرهاب.

وأوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه سأقترح على الشركاء الأوروبيين اجتماعا لهيكلة مبادرة السلم والأمن، ونتعاون مع مصر والأردن في تقديم المساعدات إلى غزة.

وتابع: أرسلنا سفينة مساعدات فرنسية ستصل قريبا إلى شواطئ غزة، يجب تنفيذ هدنة إنسانية لحماية المدنيين في قطاع غزة، ونبحث مبادرة لدعم اقتصادي واجتماعي للسكان في غزة، ونواصل بلورة استجابة ملموسة للوضع الإنساني في غزة، وأن الحصار الكامل والقصف العشوائي لا يحمي المدنيين في غزة، على إسرائيل أخذ الوقت الكافي قبل الاجتياح البري لغزة.

الاتحاد الأوروبي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القاهرة الإخباري المدنيين في غزة
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