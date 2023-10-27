محافظ القليوبية يتابع النظافة والإشغالات بشوارع شبرا الخيمة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، جولة ميدانية لتفقد شوارع مدينة شبرا الخيمة للاطمئنان على المستوى العام للنظافة ورفع الإشغالات ومتابعة الحركة المرورية وأعمال التطوير والتجميل بالمدينة، والإستماع لشكاوى ومقترحات المواطنين.

بدأت الجولة بتفقد شارع بهيتم إسكو حيث تابع أعمال رفع القمامة من نقاط التجميع بالشارع موجها بمواصلة العمل حتى يتم رفع كافة تراكمات القمامة الموجودة، مشددا على ضرورة زيادة عدد الصناديق المخصصة لوضع القمامة بها.

كما شن المحافظ حملة على الأكشاك والباعة الجائلين الذين يتعدون على أرصفة المشاة، وتحقق من بعض التراخيص بنفسه ومراجعة التراخيص الممنوحة لأصحاب المحال التجارية بالمنطقة وإتخاذ اللازم قانونًا، وذلك في إطار خطة المحافظة لإعادة الإنضباط للشارع وتطبيق القانون على المخالفين.

وانتقل الهجان ومرافقوه إلى نفق بهتيم ومنتصف شارع بهيتم أمام مجمع المدارس، موجها بنظافة الشارع وعدم السماح بأي إشغالات والتشديد على شرطة المرافق بعدم السماح للباعة الجائلين بإفتراش النفق مرة أخرى لضمان عدم إعاقة حركة المارة، مؤكدا أن الرصيف من حق المواطن ولن يتم السماح لأحد بالتعدي على الرصيف وغلق الشارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

ثم توجه المحافظ سيرًا على الأقدام لشارع 15 مايو لمتابعة حالة المرور والنظافة والإشغالات مشددًا على ضرورة رفع القمامة أولًا بأول والإلتزام بالمواعيد المحددة لذلك، للإرتقاء بالمنظومة وللحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وفي حي غرب شبرا الخيمة تفقد الهجان شارع عرابي متابعا أعمال النظافة التي تتم بإستخدام معدات الحي، حيث جرى رفع كافة التراكمات الموجودة بالشارع ونقلها إلى المقلب الوسيط كما وجه المحافظ بتكثيف العمل بالنوبتجيات الليلية ورفع القمامة أولا بأول وعدم مغادرة المعدات من الشارع إلا بعد تمام إنتهاء أعمال النظافة، وتلاحظ أثناء المرور وجود طفح مجاري بشارع عرابي وعلى الفور قام الهجان بالتنسيق مع السيد رئيس شركة صرف القاهرة الكبرى لسرعة إصلاح العطل وإزالة أسباب الشكوى.

وحرص محافظ القليوبية على الإستماع لشكاوى ومطالب المواطنين ومقترحاتهم بشأن تطوير منظومة العمل، مؤكدًا أن الشكاوى سيتم فحصها بمعرفة الجهات المعنية والمقترحات سيتم دراستها والاستفادة منها لتطوير الأداء وتحسين مستوى العمل، وقال المحافظ نعمل جميعًا للارتقاء بمحافظتنا وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.