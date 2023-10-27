وزير الشباب يشهد المباراة الاستعراضية لمشروع "ألف بنت ألف حلم" لكرة القدم

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المباراة الاستعراضية لمشروع ألف بنت ألف حلم، ومشروع her world لكرة السله للفتيات، والذي تنظمهما الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)، وذلك اليوم الجمعه، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بأهداف مشروع "ألف بنت ألف حلم"، والذي يهتم بنشر الممارسة الرياضية بين الفتيات من خلال تعليمهم لمهارات كرة القدم فى شراكة مثمرة مع المجلس الثقافى البريطانى بمصر، انطلاقاً من رؤية واستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تنمية وبناء قدرات الشباب.

أشار "صبحي" إلى أن مشروع Her world، يأتي ضمن المشروعات القومية لاكتشاف الموهوبين والمتميزين من الفتيات في كرة السلة، بهدف زيادة مشاركة الفتيات في لعبة كرة السلة من خلال تنفيذ الأنشطة التى بدورها تساعد على زيادة شعبية وانتشار كرة السلة للفتيات علي مستوي الجمهورية.

ونوه الوزير إلي اهتمامه الشديد بالمشروع القومي لرياضة المرأة في ظل دعم القيادة السياسية بالمرأة ودورها الريادي في المجتمع، مشيراً إلي أن مشروع ألف بنت ألف حلم، ومشروعher world لكرة السله يسهمان في نشر الرياضة النسائية في كرة القدم والسلة.



حضر الفعاليات الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنميه الرياضية، الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة بالإسكندرية، الدكتورة غاده جمال الدين مدير عام الإدارة العامه للقاعدة الشعبية، الدكتور محمد حسن معاون الوزير لتطوير القدرات الشبابية، مصطفي عز العرب معاون الوزير لشئون التنمية الثقافية والمجتمعية.