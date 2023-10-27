بالصور.. اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للكرة الطائرة

اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية لمجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة المنعقد حاليًا بالقاعة الرئيسية رقم (١) باللجنة الأولمبية بحضور ٣٢ نادي وهيئة.

ويترأس اجتماع الجمعية العمومية المهنس ياسر قمر وشهد الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة واحمد اسعد واحمد عبدالعليم مندوبي اللجنة الأولمبية بالإضافة مني صبري مندوبة وزارة الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة.

وسيشهد انعقاد الجمعية العمومية النظر في جدول الأعمال التالي:

1- التصديق علي محضر الجمعية العمومية السابق بتاريخ 9/12/2022م.

2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وخطة النشاط عن الموسم الرياضي 2023م/2024م ونشرة التعليمات التنظيمية وشئون اللاعبين، وتقرير مراقب الحسابات.

3- إعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

4- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.

5- اعتماد تقرير مجلس الإدارة في تحديد رواتب ومكافأت المدير التنفيذي والمدير المالي.

6- النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني المحدد بالنظام الأساسي.

ويذكر أن الجمعية العمومية التى لها حق التصويت ٥٣ ناديا وهيئة.

وتلقى مجلس إدارة الاتحاد استمارات التفويض بالحضور عدد ٤٤ ناديا وهيئة منا يؤكد حضور الأغلبية العظمي مما يؤكد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية.