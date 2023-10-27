إسرائيل تزعم: طائرات بدون طيار للحوثيين وراء حادث طابا ونويبع

الجمعة 27/أكتوبر/2023 - 02:54 م

زعمت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن الطائرات بدون طيار التي أطلقتها جماعات الحوثيين في اليمن، والتي استهدفت إيلات، هي نفسها التي ضربت مدينتي طابا ونويبع في سيناء.

وادعت الصحيفة: أنه بحسب كل التقديرات، أطلق الحوثيون في اليمن، المدعومون من إيران، طائرات بدون طيار الليلة باتجاه إيلات وضربوا منتجع طابا بالقرب من الحدود مع إسرائيل، ومدينة نويبع في سيناء، على حد زعم الصحيفة العبرية.



فيما قال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ المتحدث العسكرى؛إن إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية سقطت صباح اليوم الجمعة الموافق بجوار أحد المبانى بجانب مستشفى طابا.

وتابع المتحدث العسكري في ببان له، أن الحادث أسفر عن إصابة ٦ أشخاص بإصابات طفيفة وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقى الإسعافات اللازمة.

وأكد أن الحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية.