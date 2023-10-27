حبس عامل لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من شركة شحن بشبرا

أمرت جهات التحقيق بشبرا اليوم الجمعة، بحبس مندوب شركة شحن 4 أيام على ذمة التحقيقات لاستيلائه على مبالغ مالية خاصة بالشركة محل عمله بدائرة قسم شرطة شبرا مصر، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

تعود الواقعة عندما تمكن قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من (صاحب مكتب شحن وتصدير "كائن بدائرة القسم"، وسيط لإحدى شركات توريد المواد الغذائية "كائنة خارج البلاد") وقرر الأول بأنه قام بإرسال (مندوب بشركة الشحن خاصته "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم) إلى الثانى لاستلام (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" "ثمن حاوية مواد غذائية لتصديرها للخارج ومصاريف شحن الحاوية") إلا أنه قام بالاستيلاء على المبالغ المالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية"، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.