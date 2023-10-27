جامعة أسيوط تفعل البطاقات الذكية لطلابها بالتعاون مع البنك الأهلي

أعلنت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، البدء في تفعيل خدمة البطاقات الذكية للطلاب، بالتعاون مع البنك الأهلي، حيث تم إصدار بطاقة ذكية للطالب، تكون بمنزلة كارنيه جامعي؛ يستخدم للدخول من البوابات الجامعية، أو التعاملات داخل، وخارج الجامعة، والتي تتطلب إظهار بطاقته الجامعية، كما تستخدم أيضاً "كارت الفيزا"؛ تمكنه من دفع المصروفات الجامعية، والتعامل بها، فيما يخص التعاملات البنكية.

ويتم استخراج الكارت الذكي (الكارنيه الجامعى) لطلاب الفرقة الأولى فقط؛ للعام الجامعي 2023-2024، ويتم استخدام الكارت فى العمليات الآتية:

- الدخول من البوابات الجامعية (كارنيه جامعى).

- يمكن استخدامه فى التعاملات المالية (دفع المصروفات الدراسية - عمليات الشراء Online – الشراء بشكل مباشر من المحلات التجارية؛ عن طريق ماكينات POS ).

- عمليات السحب، والإيداع عن طريق ماكينات ATM.