وزير الشباب يفتتح وحدة الطب الرياضي بالمدينة الشبابية بالإسكندرية

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحدة الطب الرياضي بالمدينة الشبابية بأبي قير بالاسكندرية، بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات بعد إخلاء مقرها من استاد الإسكندرية؛ إذ تم تخصيص مكان لها بالمدينة الشبابية.

وأكد وزير الشباب والرياضة، علي دعم الوزارة لمراكز ووحدات الطب الرياضي المتخصصة، وتوفير كافة المستلزمات لها، مشيراًإلي أن ملف الطب الرياضي ذو أهمية قصوى ينبغي الحفاظ عليها، والعمل علي تحويل وحدات الطب الرياضى إلى منظومة اقتصادية شاملة، بالشكل الذى يضمن تحقيق عوائد اقتصادية تنعكس بالإيجاب على هذا القطاع الحيوى، الذى يمثل أحد أهم عناصر المنظومة الرياضية. وبذل كل الجهد للقيام بالرسالة المنوط بها.

وأشار "صبحي" إلي ضرورة التوسع في انتشار خدمات الطب الرياضي، وأهمية مستشفيات الطب الرياضى بمصر، وتوجه الوزارة نحو تطويرها على أعلى مستوى لتقوم بدورها على أكمل وجه خدمةً للاعبين والرياضيين، وفي إطار منظومة كاملة الجاهزية تقدم الخدمات الطبية للرياضيين وعلاجهم وتأهيلهم وفق الأسس العلمية الحديثة، بطريقة تكاملية مع الجوانب التسويقية والاستثمارية.

وتتكون وحدة الطب الرياضي من حجرتين حجرة كشف باطنة و قلب و علاج طبيعي و تحتوي علي أجهزة علاج طبيعي و جهاز رسم قلب، وتحتوي الغرفة علي 3 حجرات جلاسات علاج طبيعي، وحجرة الكشف

تحتوي الغرفة الثانية علي أجهزة القياسات البدنية والفسيولوجية وأدوات التاهيل الرياضي.

وتم تطوير الأجهزة والمنشآة من ميزانية الطب الرياضى بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية وقد حققت الوحدة خلال التشغيل التجريبى إيرادات متميزة فى أول أيام عملها .



وحضر الافتتاح الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنميه الرياضية، الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة بالإسكندرية، أحمد عبدربه مدير عام الإدارة العامة لشؤون الوحدات والمراكز الطبية الرياضية المتخصصة، الدكتورة غاده جمال الدين مدير عام الإدارة العامه للقاعدة الشعبية، شاهيناز ممدوح مدير عام المدن الشبابية بالدلتا، الدكتور ابو عوف عامر مدير المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.