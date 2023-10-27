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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المقاومة الفلسطينية تتصدى لمحاولة تسلل لغزة وقوات الاحتلال تترك الذخائر وتفر هاربة

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أعلنت المقاومة الفلسطينية، التصدي لقوة تابعة للاحتلال حاولت القيام بعملية إبرار (التسلل من البحر) على شاطئ رفح جنوب قطاع، وأجبرتها على الانسحاب تاركة خلفها كمية من الذخائر.

وقالت المقاومة الفلسطينية في بيان لها: حاول العدو فجر اليوم الجمعة، القيام بعملية إبرارٍ على شاطئ رفح جنوب القطاع، حيث تم اكتشاف المحاولة والتصدي لها والاشتباك مع العدو، مما استدعى تدخل سلاح الجو الإسرائيلي الذي أنقذ القوة، ففرت باتجاه البحر تاركةً خلفها كمية من الذخائر.

وأكدت مصادر محلية اندلاع اشتباكات ضارية فجر اليوم وتراشق بالقذائف على ساحل جنوب قطاع غزة، كما تصدت المقاومة لمحاولات توغل محدودة وسط القطاع وشماله.

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