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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اشتباك ثم انسحاب لجنود إسرائيليين تركوا الذخائر في غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
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أعلنت حركة حماس، اليوم الجمعة، أن مقاتليها تصدوا فجر الجمعة لجنود الاحتلال الإسرائيلى  حاولوا الدخول عبر البحر من منطقة رفح إلى داخل غزة.

وأضافت: "تم اكتشاف المحاولة من قبل مقاتلينا، والتصدي لها، ما اضطر جيش الاحتلال  الإسرائيلي إلى استدعاء سلاح الطيران وعودتهم تاركين خلفهم كمية كبيرة من الذخائر".

ودخلت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس يومها الـ20 مع تسجيل أعداد مرتفعة من الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأصبحت العملية البرية المرتقبة في قطاع غزة محل جدل واسع في إسرائيل، فالعملية يتم تأخيرها وتقليص مداها بفعل ضغوط أمريكية على إسرائيل.

وتأتي تلك الضغوط لاعتبارات أمريكية عديدة تتعلق أولا بمخاطر اندلاع حرب إقليمية.
 

حماس الاحتلال الإسرائيلي غزة رفح
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