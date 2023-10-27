2535 جنيهًا للجرام.. تخبط تسعير الذهب بمصر لتقلبات سعر الصرف بالسوق الموازية

تشهد أسعار الذهب المحلي تخبطًا خلال هذه الفترة بعد الانخفاض الكبير الذي شهده الذهب أمس والذي سبقه ارتفاعات متواصلة في الأيام السابقة، الأمر الذي يرجع إلى عدم الاستقرار في سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 2535 جنيهًا للجرام بنفس قيمة اغلاق جلسة الأمس، ليتداول وقت كتاب التقرير عند نفس المستوى، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 20280 جنيهًا.

شهدت جلسة الأمس انخفاض كبير في سعر الذهب بمقدار 80 جنيهًا، حيث اختتم تداولات الأمس عند 2535 جنيهًا للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند 2615 جنيهًا للجرام، بينما قد سجل أدنى مستوى يوم أمس عند 2500 جنيه للجرام.

والسبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض الحاد في سعر الذهب كان انخفاض قيمة الدولار في السوق الموازية بشكل كبير وسريع، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على سعر الذهب الذي يتم تسعيره باستخدام دولار السوق الموازية.

من جهة أخرى، نجد أن قرار البنك المركزي المصري يوم أمس بفتح حدود الاستخدام بالكامل للبطاقات الائتمانية خارج مصر دون الحاجة لتقديم مستندات قبل السفر، قد ساهم بشكل أساسي في انخفاض الطلب على الدولار في السوق الموازي، وفق رصد تحليلي من جولد بيليون.

الارتفاعات الكبيرة في أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع وتسجيله لمستويات قياسية بشكل يومي مسجلًا أعلى مستوى عند 2650 جنيه للجرام، كان يجب أن يتبعها انخفاض كبير وسريع في سعر الذهب كتصحيح سلبي وهو ما شاهدناه يوم أمس.

وفي الوقت نفسه، نجد أن العديد من المواطنين قد لجئوا إلى بيع الذهب مستغلين ارتفاع أسعار الذهب وتخطيه مستويات 2600 جنيه للجرام، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع في المعروض من الذهب وبالتالي ساعد على سرعة انخفاض أسعاره.

كما أشار الأمين العام لشعبة المعادن الثمينة إلى أن الأسعار المتزايدة الأخيرة في سوق الذهب قد نتج عنها تراجع في الطلب على الشراء سواء للمشغولات الذهبية أو للسبائك والعملات بسبب ارتفاع مستويات الأسعار.

ويدل هذا على أن الارتفاع الأخير في أسعار الذهب لم يكن ناتج عن ارتفاع في الطلب، وكان مبني في الأساس على ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، وبالتالي مع انتهاء السبب وعودة سعر صرف الدولار إلى التراجع يوم أمس فقد الذهب جزء كبير من سعره بشكل سريع لأنه لم يكن هذا الارتفاع مبني على طلب حقيقي على الذهب.

وفي أخبار منفصلة، أشارت مصلحة الجمارك المصرية أن حصيلة الذهب الوارد بصحبة المصريين مستغلين مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية قد وصلت إلى نحو 3 أطنان من الذهب منذ بداية المبادرة في 11 مايو وحتى يوم الأربعاء.

ويذكر أن الأسواق في انتظار قرار من رئاسة الوزراء بتمديد فترة هذه المبادرة لستة أشهر أخرى تنتهي في مايو 2024، حيث من المقرر أن تنتهي مدة المبادرة في 11 نوفمبر القادم.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

استقرت تداولات الذهب منذ جلسة الأمس فوق المستوى 1980 دولار للأونصة، الأمر الذي يزيد من دعم الصعود إلى المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة والذي قد يحتاج إلى حافز قوي أو زخم صاعد كافي لحدوث الاختراق ويستهدف بعده 2022 دولار للأونصة ومن بعده 2048 دولار للأونصة.

وفشل الذهب في اختراق المستوى 2000 دولار للأونصة قد يدفعه إلى التصحيح السلبي لتجميع الزخم الكافي للصعود من جديد منذ كون الاتجاه العام للذهب صاعد خلال الفترة الحالية، وفي حالة بداية التصحيح يستهدف المستوى 1950 وفي حالة كسره يواجه المستوى 1940 ثم مستويات 1910 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي فقد شهد تراجع كبير بعد تخطيه المستوى 2600 جنيه للجرام عيار 21 وتسجيله أعلى مستوى عند 2650 جنيه للجرام، ليسجل أدنى مستوى عند 2500 جنيه للجرام قبل أن يرتد إلى 2535 جنيه للجرام في تصحيح قوي وسريع.

والمتوقع حالياً أن يستكمل الذهب في التصحيح السلبي مع تراجع العوامل الداعمة لسعر الذهب، وأن يعود إلى المستوى 2500 جنيه للجرام من جديد ويحاول كسر المستوى مستهدفاً 2450 جنيه للجرام ومن بعده منطقة 2420 – 2400 جنيه للجرام.