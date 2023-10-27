محافظ الجيزة: إزالة 1079 حالة مخالفة

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة موقف وحدة المتغيرات المكانية ومنظومة الشكاوى والخطة الإستثمارية للمحافظة، وذلك خلال ترأسه لجلسة المجلس التنفيذى للمحافظة.

وإطلع المحافظ على تقرير مركز معلومات شبكات المرافق والذى أوضح تمكن أجهزة المحافظة من إزالة 1079 حالة مخالفة بناء بالتعلية أو التعدى على الأراضى الزراعية ضمن الحالات الواردة الي وحدات المتغيرات المكانية بالأحياء والمراكز والمدن وجهات الولاية بنطاق المحافظة، مشددًا على سرعة تنفيذ أعمال الإزالة لكافة الحالات المخالفة وعدم التهاون مع أى منها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما اطلع محافظ الجيزة لبيان الإدارة العامة لتكنولوجيا الإتصالات والبوابة الإلكترونية بشأن متابعة منظومة الشكاوى بالمحافظة والذى أوضح نجاح أجهزة المحافظة فى إنجاز 99.06% من الشكاوى الواردة والتى تصدرت بها الهيئة العامة للنظافة والتجميل معدل الإنجاز بالإستجابة على 100% من الشكاوى الواردة إليها يليها أحياء الهرم والعمرانية إلى جانب تمكن المحافظة من إنهاء نسبة 90 % من المعاملات الواردة من قبل المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجيا والاي بلغت ١٦١٥٤ اجمالي معاملات للمواطنين حيث تصدر بها أحياء العجوزة والطالبية معدلات الإنجاز، منوهًا على ضرورة الإهتمام برفع كفاءة العمل بالمراكز التكنولوجيا والمتابعة المستمرة من قبل المسئول المختص بكل جهة لضمان فاعلية العمل بها.

وخلال متابعته لموقف الخطة الموحدة لديوان عام المحافظة ووحداته المحلية ومديريات الخدمات للعام المالى الحالى 2023/ 2024 شدد اللواء أحمد راشد على مسئولى مختلف الجهات على سرعة إنهاء إجراءات طرح وترسية المشروعات الخاصة بالخطة الإستثمارية وبدء الأعمال لضمان تحقيق أقصى إستفادة للمواطنين منها والحفاظ على مركز الصدارة بين محافظات الجمهورية فى معدل إنجاز الخطة الإستثمارية، ومشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة إصدار التراخيص الخاصة بالمنشأت التابعة للجهات الحكومية لتمكينها من تنفيذ المشروعات فى التوقيتات المحددة لها.