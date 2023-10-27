أمريكا تفرض حزمة عقوبات جديدة على حماس بعد الهجوم على إسرائيل

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، جولة ثانية من العقوبات على مسؤولين رئيسيين مرتبطين بحماس.

وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو: "إن الإجراء يؤكد التزام الولايات المتحدة بتفكيك شبكات تمويل حماس، والعمل مع شركائنا العالميين لحرمان حماس من القدرة على استغلال النظام المالي الدولي".

وأضاف: "لن نتردد في اتخاذ إجراءات من شأنها إضعاف قدرة حماس على ارتكاب هجمات إرهابية مروعة من خلال استهداف أنشطتها المالية ومصادر تمويلها بلا هوادة".

وبحسب الوزارة، يلعب الأفراد المستهدفون دورًا رئيسيًا في التحايل على العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة على الحركة.