بعد انتقاده بسبب مشاركته بديلا عن "سلام".. محمد أنور: "يارب خذ حقي بعزتك وجلالك"

حل الفنان محمد أنور نجم مسرح مصر، بديلا عن الفنان محمد سلام بعد اعتذاره عن مشاركته في مسرحية "زواج اصطناعي"، بسبب الأحداث الجارية في غزة، والتي من المقرر عرضها 30 أكتوبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 بالمملكة العربية السعودية على خشبة مسرح محمد العلي.

وقد تعرض الفنان محمد أنور للعديد من النتقادات بسبب المشاركة في المسرحية، موجها رسالة غامضة عبر خاصية ستوري بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" قائلا: "ربي إنك حرمت على نفسك الظلم وحرمته على عبادك، فاللهم أنت كفيلي وحسبي على من ظلمني وقهر قلبي.. ربي إني تركتهم ليوم لا يضيع فيه حق.. يارب خذ حقي بعزتك وجلالك".

وتابع: "يارب وأنا أعلم أن دعاء المظلوم على الظالم سريع الإجابة.. اللهم انصرني نصرًا على كل من ظلمني واجعل لهم نصيب مما شعرت به".

ويجري الفنان محمد أنور بروفات مكثفة مع أبطال الفرقة وهم: مي عز الدين، وبيومي فؤاد، وسليمان عيد، ومصطفى غريب، وإيمان السيد، وآخرون.

وتدور أحداث العرض في إطار كوميدي اجتماعي، وتناقش المسرحية دور الذكاء الاصطناعي في حياة المجتمع، من خلال "شرق"، و"فاروق"، حيث يتعرضان لأزمة ليلة زفافهما، ويضطران للجوء لخبير في العلاقات العاطفية، والذي يجري لهما تجربة حديثة، بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهما يعيدان التفكير في مشروع زواجهما بالكامل، وتتوالى الأحداث.

تعد "زواج اصطناعي" أول عمل مسرحي للفنانة مي عز الدين طوال مسيرتها الفنية، إذ لم يسبق لها الوقوف على خشبة المسرح من قبل.

في حين يبدأ الفنان محمد أنور تصوير فيلمه الجديد "جوازة توكسيك" في نوفمبر المقبل، ويجري حاليا البروفات النهائية للعمل.

كما عُرض له فيلم "البعبع" في يونيو الماضي، وهو عمل كوميدي تدور أحداثه في يوم واحد، حول شخصية "سلطان" المجرم المخضرم، الذي تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور أبنائه الاثنان في منزلة القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيء منذ ولادتهما، فيضطر الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

ويشاركه البطولة الفنانين: أمير كرارة، وياسمين صبري، وباسم السمرة، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد محمود، وهشام الشاذلي، ومحمد عبدالعظيم، ورحاب الجمل، ومنة شلبي، وضياء عبدالخالق، وإنعام سالوسة، وشريف دسوقي، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.