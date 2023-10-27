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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمن الروسي يحبط أنشطة 3 مجموعات استخباراتية أوكرانية في مقاطعة زابوروجيا

الأمن الروسي
الأمن الروسي
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أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنشطة ثلاث مجموعات استخباراتية كبيرة تابعة للاستخبارات الأوكرانية خلال عملية خاصة بمقاطعة زابوروجيا. 
وذكر الأمن الروسي - في بيان اليوم /الجمعة/ - "انه في إطار عملية خاصة بمقاطعة زابوروجيا، تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من إحباط أنشطة ثلاث مجموعات كبيرة من العملاء المقيمين، تقوم بالتنسيق مع الاستخبارات الأوكرانية".

وأضاف البيان "أنه تم أثناء هذه العملية اعتقال مجموعة من القائمين على وسائل الإعلام الأوكرانية "ريا - ميليتوبول" وقناة "ميليتوبول - هذه أوكرانيا" على تطبيق تليجرام، والتي كانت تستخدمها الاستخبارات الأجنبية لجمع المعلومات الاستخبارية وممارسة التأثير النفسي على سكان المنطقة".
 

زابوروجيا روسيا الأمن الروسي
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