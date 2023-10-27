استاذ اقتصاديات الدواء يؤكد: الوضع الصحي في غزة كارثي ويسوء

قال إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن الوضع الصحي في قطاع غزة كارثي، وذلك وفقا لتقييم وتقرير منظمة الصحة العالمية.

واضاف "إسلام عنان" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “dmc”، اليوم الجمعة، أنه تم الإعلان رسميا عن انهيار المنظومة الصحية داخل قطاع غزة، مما سيترتب عليه العديد من الأمراض، خاصة مع قطع المياه والاعتماد على المياه غير النظيفة.

وتابع استاذ اقتصاديات الدواء، إن فكرة وجود الجثامين والجثث تحت الإنقاض، قد يتسبب في انتشار مشاكل فيروسية وأوباء عديدة، لدى الاطفال وكبار السن، منوها إلى أن عدم وجود أدوية للامراض المزمنة داخل القطاع يمثل خطورة شديدة، وبالتالي يجب العمل على توفير أدوية ولقاحات وأكياس مجهزة للجثث، وإيصال اللقاحات والأدوية والكهرباء، لحماية الاهالي والأطفال.