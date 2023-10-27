شيكابالا يقود تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة إنبي في الدوري

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة إنبي، المقرر لها اليوم الجمعة، في تمام السابعة مساء، على استاد المقاولون العرب، لحساب منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

واستقر الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على تشكيل مواجهات اليوم، ومن المتوقع أن يأتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح- محمود علاء- حمزة المثلوثي

خط الوسط: مصطقى الزناري- عمر جابر- نبيل عماد دونجا- محمود عبدالرازق شيكابالا.

خط الهجوم: مصطفى شلبي أحمد سيد زيزو- يوسف إبراهيم أوباما

ويدخل الزمالك مواجهة إنبي بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق في لقاء الجولة السابقة أمام إنبي، بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 8 نقاط، بعد التعادل في أول جولتين أمام بيراميدز بهدفين، وأمام المقاولون العرب بهدف، والفوز بهدفين مقابل هدف أمام البنك الأهلي بالإضافة لفوز الجولة السابقة أمام سموحة.

على الجهة الأخرى، يأتي إنبي في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط بعد الفوز في مباراة والتعادل في أخرى وتلقي هزيمتين.