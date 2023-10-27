محمد الباز: التحقيق فى حادثى طابا ونويبع يتطلب السرعة والشفافية

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة "الدستور"، إن المعلومات المتاحة عن حادثي طابا ونويبع نستطيع أن نستند فيها إلى بيان المتحدث العسكري، لأن هذه هي الرواية المصرية والمعلومة المكتملة الصادرة عن مصر حتى الآن.

وأضاف الباز، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن هناك لجنة مختصة تباشر هذه التحقيقات مما يجعلنا لا نستبق الأحداث، وإن كان هناك كثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام أكثر من الإجابات التي يمكن أن تقدم، لافتًا إلى أنه لدينا صورة غير مكتملة عن حادث نويبع، وكما أعلنت المصادر في مصر فإن الأمر يخضع للتحقيق.

وأردف: "هناك أسئلة كثيرة جدًا بدأ الرأي العام الآن يرددها ويطرحها بشكل كبير، وهذا يستدعي أن يكون التحقيق الذي يجري من الجانب المصري الآن سريعًا وشفافًا بكل وضوح".

وتابع: لكن لا بد أن نضع ما يحدث في إطار أوسع، لأن المعلومات الواردة من إسرائيل أنه كان هناك استهداف أو خطر قادم من البحر الأحمر، وهذا ما سنعرفه من التحقيقات.