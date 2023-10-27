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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: روسيا تحتفظ بـ 7 سفن حربية في البحر الأسود والمتوسط وآزوف

سفن حربية في البحر
سفن حربية في البحر الأسود
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ذكرت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن روسيا تحتفظ بثلاث سفن حربية في البحر الأسود، منها حاملة صواريخ "كاليبر".
وأضافت القوات البحرية - في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية "تحتفظ روسيا بـ3 سفن حربية في البحر الأسود، من بينها حاملة صواريخ كاليبر، وتوجد سفينة حربية واحدة في بحر آزوف".

أوضحت أن روسيا تحتفظ أيضا بـ3 سفن حربية في البحر المتوسط، من بينها حاملة صواريخ "كاليبر" وعلى متنها 8 صواريخ.

وبحسب، يتكون التشكيل القتالي لأسطول البحر الأسود الروسي من 30 سفينة، عشر منها حاملات صواريخ، فيما يحتفظ الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم بـ80 سفينة من مختلف الأنواع.

بحر آزوف روسيا كاليبر البحر الأسود صواريخ كاليبر
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