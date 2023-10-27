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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

لقاء الخميسى: أوعى تنسى نفسك... مصر محروسة العمر كله

لقاء الخميسى
لقاء الخميسى
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نشرت الفنانة لقاء الخميسى على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة لعلم مصر لتشارك به جمهورها، ورسالة إلى العدو الإسرائيلى.

وكتب فى رسالتها "أوعى تنسى نفسك، دى مصر المذكورة فى القرآن، مصر أرض الأنبياء، مصر المحروسه العمر كله، جيش واحد وايد واحدة".

ويشار إلى أن هناك إحدى الطائرات بدون طيار سقطت بالقرب من أحد المبانى بجوار مستشفى طابا فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وحدثت إصابات لـ6 أفراد جراء الحدث.

ويذكر أن المتحدث العسكرى علق على الواقعه فى بيان جاء فيه "سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة الموافق 27 / 10 / 2023 بجوار أحد المبانى بجانب مستشفى طابا.

وأسفر الحادث عن إصابات طفيفة لعدد ( 6 ) أفراد وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقى الإسعافات اللازمة.. والحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية.

IMG_20231027_123122
IMG_20231027_123122
لقاء الخميسي المتحدث العسكري طابا أحداث طابا العدو الإسرائيلي
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