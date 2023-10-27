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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 45 فلسطينيًا من الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 45 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية. 

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت 16 شخصًا، بينهم امرأة، من مُحافظة "الخليل" الجنوبية، فيما جرى اعتقال 11. من بيت لحم الواقعة في الجنوب أيضًا.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت 8 أشخاص من قرى محافظة رام الله والبيرة الواقعة وسط الضفة،ة، وأربعة من بلدة "جزما" في القدس (خارج الجدار العازل العنصري).

ومن "نابلس" في شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المُحرر عمر منصور، فيما جرى اعتقال 5 فلسطينيين من مُحافظة "أريحا والأغوار" شرق الضفة الغربية.
 

الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي
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