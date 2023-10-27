الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 110 ملايين جنيه متحصلة من الاتجار فى المواد المخدرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة مطروح) لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بـ (شراء العقارات والمحلات التجارية والأراضى).



وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 110 ملايين جنيه تقريباً ) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.