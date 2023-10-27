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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل عودة فتاة البحيرة المتغيبة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية  لما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن إستغاثة أحد الأشخاص بتغيب كريمته (طالبة- مقيمة بالبحيرة) عقب خروجها من المنزل وتوجهها للمدرسة.
بالفحص وبسؤال الشاكى قرر بعودة كريمته للمنزل فى وقت لاحق وأفاد بأنها كانت متواجدة خلال فترة غيابها بمحافظة الإسكندرية بقصد التنزه، وبسؤال المتغيبة أفادت بتركها المنزل بمحض إرادتها لذات السبب ونفت تعرضها لأى مكروه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

موقع التواصل الاجتماعي بتغيب طالبة
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