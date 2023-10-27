9 نوفمبر.. 58 عملا في موسم الخريف لفنون الشرق الأوسط الحديث بلندن

تستضيف دار كريستيز مزاد موسم الخريف الخاص بفنون الشرق الأوسط الحديثة والمعاصرة ضمن أمسية مسائية مباشرة داخل مقرها الرئيسي في حي سانت جيمس في لندن، بتاريخ 9 نوفمبر ، وسيشمل المزاد 58 عملا من الأعمال الفنية الحديثة والمعاصرة التي تعكس تنوع وغنى المشهد الفني في المنطقة.

ويضم المزاد أعمالا تجسد ممارسات فنية مختلفة، بداية من فن الرسم واللوحات ومروراً بالنحت وصولاً إلى فن التصوير الفوتوغرافي خلال الفترة الممتدة بين أربعينيات القرن الماضي والعقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وتحمل هذه الأعمال والتحف الفنية توقيع نخبة من الفنانين والمبدعين العرب من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك الإمارات والسعودية ولبنان وسوريا وفلسطين وإيران والعراق ومصر والمغرب.

ومن بين أبرز التحف المعاصرة المعروضة في المزاد عمل فني بعنوان “من المدينة الفعلية إلى المدينة المعاصرة، للفنان السعودي أحمد ماطر "1979"، والذي يعتبر اليوم أحد أبرز الشخصيات المرموقة في الميدان الفني والثقافي، فهو يوثق ويرصد بنظرة ممعنة واقع السعودية المعاصرة، ويقدم هذا العمل الفني رؤية شاملة وموسّعة حول الكثافة السكانية غير المألوفة، كما يرصد أشكال الهندسة المعمارية التقليدية التي لطالما اتسمت بها مكّة المكرّمة طوال العقود الماضية.

وصرح نائب رئيس مكتب "كريستيز" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رضا المومني: "بعد النجاح الرائع الذي كلل معرض أعمال الفن العربي الذي أقيم في مقر دار كريستيز في لندن خلال موسم الصيف هذا العام، فنحن سعداء بتقديم مجموعة مختارة من أفضل أعمال الفنون العربية خلال مزاد موسم الخريف القادم، ولا شك أن إقامة هذا المزاد ضمن أمسية مباشرة في لندن سيمكننا من استقطاب مجموعة أوسع من الحضور وجامعي التحف عبر المناطق الزمنية المختلفة وتعزيز حضورنا في سوق الأعمال الفنية داخل الوطن العربي، وبالتالي توسيع قاعدة عملائنا في المنطقة، وإنني حقاً مسرور بالتنوع الكبير عبر الأعمال الفنية المقدمة في هذا المزاد، والتي تحمل توقيع فنانين ومبدعين معروفين وتحظى باهتمام جيل جديد من جامعي التحف الثمينة".

وأضافت رئيس مزادات الفن الحديث والمعاصر في منطقة الشرق الأوسط ماري كلير ثيسين: "يقدم المزاد مجموعة متنوعة ورائعة من أعمال أبرز الفنانين والمبدعين المعاصرين والتي تتوفر بأسعار متفاوتة، مما سيجذب جامعي التحف الفنية، سواء الجدد أو المتمرسين، ويعكس هذا المزاد، الذي يقدم أعمالا فنية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتنطلق فعالياته من لندن، أهمية الفنون باعتبارها شكلاً من أشكال التواصل البصري الذي يحثّ على بناء حوارات مشتركة ودعم تاريخ وتراث المنطقة انطلاقاً من الفن".

علما بأن القيمة التقديرية للأعمال المعروضة في المزاد تتراوح بين 2000 جنيه إسترليني – 120 ألف جنيه إسترليني، ومن المتوقع أن يحقق مبيعات إجمالية في المنطقة تتراوح قيمتها بين 1,244,000 - 1,803,000 جنيه إسترليني.