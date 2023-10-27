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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملات مكثفة لصيانة أعمدة الإنارة وشبكات الكهرباء بالمنوفية.. صور

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
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أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على استمرار المرور الميدانى على أعمدة الإنارة بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من صيانة جميع الأعمدة والتحقق من مراعاة كافة اشتراطات الأمن والسلامة وذلك تزامناً مع استعدادات موسم الشتاء .
حيث تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة وبالتنسيق مع قطاع الكهرباء جهودها في شن الحملات المكبرة لصيانة أعمدة الإنارة وشبكة الكهرباء وإزالة كافة الوصلات العشوائية والغير مؤمنة وإصلاح كافة الأعطال بها وتجديد الأعمدة المتهالكة حفاظاً على أرواح المواطنين .
 

من جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في شن الحملات المكثفة لإجراء الصيانة الشاملة لأعمدة الإنارة وشبكات الكهرباء بنطاق المحافظة ، مع رفع درجة التأهب والاستعداد التام لاستقبال موسم الشتاء وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الموقف أولاً بأول و مواجهة أى ظروف طارئة.

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الحملات المكبرة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية قطاع الكهرباء شبكة الكهرباء
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