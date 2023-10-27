حملات مكثفة لصيانة أعمدة الإنارة وشبكات الكهرباء بالمنوفية.. صور

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على استمرار المرور الميدانى على أعمدة الإنارة بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من صيانة جميع الأعمدة والتحقق من مراعاة كافة اشتراطات الأمن والسلامة وذلك تزامناً مع استعدادات موسم الشتاء .

حيث تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة وبالتنسيق مع قطاع الكهرباء جهودها في شن الحملات المكبرة لصيانة أعمدة الإنارة وشبكة الكهرباء وإزالة كافة الوصلات العشوائية والغير مؤمنة وإصلاح كافة الأعطال بها وتجديد الأعمدة المتهالكة حفاظاً على أرواح المواطنين .



من جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في شن الحملات المكثفة لإجراء الصيانة الشاملة لأعمدة الإنارة وشبكات الكهرباء بنطاق المحافظة ، مع رفع درجة التأهب والاستعداد التام لاستقبال موسم الشتاء وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الموقف أولاً بأول و مواجهة أى ظروف طارئة.

IMG-20231027-WA0016

IMG-20231027-WA0015

IMG-20231027-WA0012

IMG-20231027-WA0014

IMG-20231027-WA0017

IMG-20231027-WA0018