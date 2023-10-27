أوكرانيا: القوات الروسية تقصف زابوروجيا 133 مرة

الجمعة 27/أكتوبر/2023 - 11:37 ص

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة "زابوروجيا" يوري مالاشكو اليوم /الجمعة/ أن القوات الروسية قصفت 19 مستوطنة تابعة للمنطقة 133 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال مالاشكو - في بيان وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "تعرضت عدة بلدات في زابوروجيا للقصف 133 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام المدفعية وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والطائرات المسيرة الهجومية".

وأضاف أن روسيا شنت خلال الهجوم 20 غارة باستخدام الطائرات المسيرة، مشيرا إلى أنه من بين البلدات التي تعرضت للقصف "هيليابولي ونوفوداريفكا وشارفين وبيلوهيريا".. مشيرا إلى أن القصف أسفر عن تضرر 10 منشآت مدنية ووقوع أضرار بستة مباني سكنية.