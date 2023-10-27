آثار الإسكندرية ترفع كافة المخلفات الزراعية بقلعة قايتباي

تابع محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، بالتنسيق مع المهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك، اليوم، رفع كافة المخلفات الزراعية بقلعة قايتباي حرصًا علي إظهار المناطق الأثرية بمنطقة آثار الإسكندرية بالمظهر الحضاري اللائق.

وقامت منطقة آثار قلعة قايتباي بالإسكندرية بأعمال تنسيق حدائق القلعة بصحن القلعة وبين الاسوار علي يمين ويسار المدخل الرئيسي وتحت اشراف محمد عز المشرف علي قلعة قايتباي، حيث تعد القلعة أحد أهم وأشهر وأقدم المناطق الأثرية الإسلامية في الإسكندرية.

ويتقدم محمد متولي بالشكر والتقدير لحي الجمرك برئاسة المهندسة نهي خلبفة رئيس حي الجمرك علي المجهود المبذول والتنسيق الدائم مع آثار الإسكندرية لإظهار المناطق الأثرية ومحيطها بالمظهر الحضاري اللائق.