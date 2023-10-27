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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير البترول يشهد توقيع مذكرتي تفاهم مع مؤسسة الطاقة الصينية في مجال الطاقة الخضراء

وزير البترول يشهد
وزير البترول يشهد مذكرتي تفاهم مؤسسة الطاقة الصينينة
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شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور سونج هايليانج رئيس مؤسسة الطاقة الصينية توقيع مذكرتى تفاهم بين مجموعة الطاقة الصينية الدولية وكلاً من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية.

وقع الاتفاقيتين من الجانب الصينى ليو زى شيانج رئيس المجموعة ومن الجانب المصرى المهندس عابد عز الرجال رئيس شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيميائية والجيولوجى علاء البطل رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول.

وتشمل المذكرة الأولى تعزيز التعاون فى انشاء مشروع مشترك لانتاج الهيدروجين الأخضر فى شركة شمال أبو قير للمغذيات الزراعية ، فيما تشمل المذكرة الثانية بحث فرص تعميق الاستفادة من الطاقات المتجددة فى مواقع البترول والغاز المختلفة فى مصر.

البترول والغاز الهيئة المصرية العامة للبترول انتاج الهيدروجين الأخضر مؤسسة الطاقة الصينية
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