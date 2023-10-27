وزير الشئون الخارجية الهندي: شراكتنا مع النمسا راسخة ومتينة

الجمعة 27/أكتوبر/2023 - 11:29 ص

وصف وزير الشئون الخارجية الهندي إس. جايشانكار، الشراكة التي تربط بلاده بالنمسا بأنها شراكة راسخة وتكتسب قوة دفع مستمرة. جاء ذلك في تدوينة للوزير الهندي - على منصة "إكس" (تويتر سابقا) - ونشرت اليوم /الجمعة/ مع مقطع فيديو بمناسبة مرور 75 عاما على إقامة علاقات دبلوماسية بين الهند والنمسا، وتضمن المقطع لقاءات على مستوى رفيع بين مسئولي البلدين لدعم الشراكة الثنائية على مدى سنوات عديدة.

وأعرب وزير الشئون الخارجية الهندي، عن تهنئته لنظيره النمساوي ألكسندر شالينبرج وحكومة وشعب النمسا بمناسبة احتفالاتهم بيومهم الوطني، مشيرا إلى تقدير بلاده للشراكة الراسخة مع النمسا.

وجاء في مقطع الفيديو أن عدد الهنود المقيمين في النمسا يبلغ حوالي 31 ألف هندي، وأن البلدين وقعا خلال العام الحالي على مذكرات تفاهم بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من متطلبات التأشيرات، وبشأن التعاون الثقافي الثنائي، بالإضافة إلى اتفاقية شراكة شاملة بشأن الهجرة والانتقال.

ومن جانبها، ذكرت وزارة الشئون الخارجية الهندية - في بيان - أن العلاقات بين البلدين تتسم بالود وأن هناك تبادلا منتظما للزيارات على مستوى كبار المسئولين والأعضاء البرلمانيين؛ ما يؤكد اهتمام البلدين بالعمل من أجل تعزيز هذه العلاقات.

وأشارت الوزارة إلى أن البلدين يرتبطان بشراكة اقتصادية متينة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي 47ر2 مليار دولار خلال عام 2021، وأن عدد الشركات النمساوية العاملة في الهند يزيد على 150 شركة.

