تعليم الواي الجديد ينفذ برنامجا تدريبيا لمعلمي الصف السادس الابتدائي

أكد سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، أنه جرى تنفيذ برنامج تدريبى لمعلمى الصف السادس الابتدائى بمادة اللغة العربية.

ولفت عطية إلى انه بالتنسيق مع الإدارات التعليمية و إدارة التعليم الابتدائى بالمديرية وتوجيه اللغة العربية تم وضع وتنظيم البرنامج فى إطار خطة التنمية المهنية لمعلمى للصف السادس الابتدائي للعام الدراس الحالى وفق منظومة التعليم المتطورة التى تهدف إلى معلم متمكن قادر على القيام بمهامه لمواكبة التطورات الراهنة ووفق خطط التنمية المستدامة.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى. اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.