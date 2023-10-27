موعد مباراة الزمالك وإنبي اليوم في بطولة الدوري

الجمعة 27/أكتوبر/2023 - 10:47 ص

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة إنبي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل، في تمام السابعة مساء، على استاد المقاولون العرب، لحساب منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

ويدخل الزمالك مواجهة إنبي بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق في لقاء الجولة السابقة أمام سموحة، بخمسة أهداف مقابل هدف.

يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 8 نقاط، بعد التعادل في أول جولتني أمام بيراميدز بهدفين، وأمام المقاولون العرب بهدف، والفوز بهدفين مقابل هدف أمام البنك الأهلي بالإضافة لفوز الجولة السابقة أمام سموحة.

على الجهة الأخرى يأتي إنبي في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط بعد الفوز في مباراة والتعادل في أخرى وتلقي هزيمتين.





وتضم قائمة الزمالك لمواجهة اليوم كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح - حاتم سكر .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما " - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الجزيري .