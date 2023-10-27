وزيرا خارجية أمريكا والصين يبحثان مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية

الجمعة 27/أكتوبر/2023 - 10:23 ص

بحث وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيره الصيني وانج يي مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك معالجة مجالات الاختلاف وكذلك استكشاف مجالات التعاون.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة خلال زيارة وانج يي الرسمية إلى واشنطن.

وبحسب البيان، أكد بلينكن مجددا خلال لقائه وانج أن الولايات المتحدة ستواصل الدفاع عن مصالحها وقيمها ومصالح حلفائها وشركائها.

كما أعرب عن تعازيه في وفاة رئيس مجلس الدولة السابق لي كه تشيانج.

وأفادت الخارجية الأمريكية في بيانها بأن هذا الاجتماع يأتي جزءًا من زيارة متبادلة بعد زيارة بلينكن إلى بكين والاجتماعات رفيعة المستوى الأخيرة في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة وإدارة العلاقات الأمريكية-الصينية بشكل مسؤول.

وأضافت أنه من المقرر أن يواصل وزيرا خارجية الولايات المتحدة والصين مناقشاتهم في وقت لاحق من اليوم الجمعة.