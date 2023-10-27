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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السفير جمال بيومي: أمين الأمم المتحدة اتخذ موقفا جريئا حول حق الشعب الفلسطيني

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي
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قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الأمين العام للأمم المتحدة اتخذ موقفًا جريئا وتكلم بالحق فيما يخص الشعب الفلسطيني  وحقه في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، متابعًا أنه من المؤلم رؤية المنازل تنهار فوق رؤوس أصحابها.

وأضاف “بيومي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر" عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أنه عند الحديث في غرفة مغلقة مع أي دبلوماسي أمريكي أو غربي لا يستطيع أن ينكر حق الشعب الفلسطيني وفي نفس الوقت يقول إن إسرائيل أمر واقع.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق أن البيان العربي المشترك الذي تم إطلاقه بالاشتراك بين 9 دول عربية هو بيان مهم للغاية، ويؤكد لإخواننا في غزة اننا لن نتخلى عنهم وسنطرق كافة أبواب المجتمع الدولي لكي نساعدهم.

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