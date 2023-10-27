الأرصاد: استمرار ارتفاع درجة الحرارة.. وشبورة مائية كثيفة على الطرق

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية، هو استمرار الارتفاعات الطفيفة في درجات الحرارة، متابعة أن الطقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد مايل للبرودة ليلا.

واضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، عبر فضائية “الأولى المصرية”، ان درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستسجل 32 درجة مئوية، لافتة إلى أن نسب الرطوبة تتجاوز الـ 90% في بعض المناطق من القاهرة الكبرى مما يؤدي إلى تكون شبورة مائية كثيفة على أغلب الطرق.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الشبورة المائية قد تصل لحد الضباب وهذا يعني انخفاض حاد في الرؤية الأفقية، وذلك خلال ساعات الليل المتأخرة وتستمر حتى سطوع أشعة الشمس.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه متوقع استمرار الشبورة المائية غدًا السبت على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.