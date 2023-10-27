استشهاد أربعة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية المحتلة

الجمعة 27/أكتوبر/2023 - 09:31 ص

استشهد اليوم الجمعة، ثلاثة فلسطينيين في مدينة "جنين" الواقعة شمال الضفة الغربية، وأصيب 12 آخرون، إثر اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدينة وأطراف مخيمها.

وأكدت مستشفى جنين الحكومي، استشهاد الشاب عبد الله بسام أبو الهيجا، من بلدة "اليامون" غرب جنين، عقب إصابته بعدة رصاصات في أنحاء مُتفرقة من جسده، واستشهاد الشاب أيسر محمد العامر (24 عامًا) من مُخيم "جنين".

وفي وقت لاحق وعقب انسحاب قوات الاحتلال من مدينة "جنين" ومخيمها، عثر المواطنون على شهيد ثالث بين الأشجار قرب شارع الشهيدة شيرين أبو عاقلة، في محيط مدرسة الوكالة بالمخيم، وهو الشهيد جواد التركي.

وأكدت مصادر طبية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على سيارة إسعاف واحتجزتها ومنعتها من الوصول إلى الشهيد أيسر عقب إصابته، وتركته ينزف حتى ارتقى شهيدًا.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت "جنين" خلال الليل من عدة محاور ودفعت بتعزيزات كبيرة، بأكثر من 40 آلية عسكرية، وسط مواجهات عنيفة.

وأكدت مصادر طبية إصابة 12 شابا برصاص الاحتلال، نقلوا على إثرها إلى مستشفيات المدينة، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.

فيما قامت جرافات الاحتلال بأعمال تجريف واسعة في أطراف مخيم جنين، ودمرت الشوارع والبنية التحتية، وخط المياه الرئيسي المغذي للمخيم.

وفي مدينة "قلقيلية" الواقعة شمال غرب الضفة، استشهد، الشاب قسام عبد الحافظ (26 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي إثر اقتحامه للمدينة.

