تشاهدون اليوم.. توتنهام مع كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.. والزمالك يلتقي إنبي بالدوري المصري

تستعرض البوابة سبورت، أبرز المباريات التي تشهد ملاعب العالم اليوم الجمعة 27 - 10 - 2023 في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة توتنهام مع كريستال بالاس فى الدوري الإنجليزي، فضلا عن مواجهة الهلال ضد الأهلى فى الدوري السعودي، وكذلك الزمالك مع إنبي بالدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كريستال بالاس X توتنهام – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

جيرونا X سيلتا فيجو – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

جنوى X ساليرنيتانا – الساعة 8:45 مساء على قناة AD Sports Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بوخوم X ماينز 05 – الساعة 8:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

كليرمون فوت 63 X نيس – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الرائد X الفتح – الساعة 5 مساء على قناة الرياضية السعودية 1

الطائي X الرياض – الساعة 5 مساء على قناة الرياضية السعودية 2

الهلال X الأهلي – الساعة 8 مساء على قناة الرياضية السعودية 1

مواعيد مباريات الدوري التركي

قاسم باشا X اسطنبول سبور - الساعة 7 مساء

هاتاي سبور X قيصري سبور – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

بيراميدز X المصري البورسعيدي – الساعة 4 عصرا على قناة on time sport

إنبي X الزمالك – الساعة 7 مساء على قناة on time sport