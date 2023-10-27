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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ظروف الطيران تلغي ودية المنتخب الأولمبي مع أمريكا

ميكالي
ميكالي
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تلقى المنتخب الأولمبى لكرة القدم اعتذارا من نظيره الأمريكى عن اللقاء الودى الذى كان من المقرر أن يقام بالقاهرة خلال فترة التوقف الدولية في نوفمبر المقبل، لظروف خاصة بالطيران خلال هذه الفترة، وطلب المنتخب الأمريكى إقامة المباراة فى وقت لاحق.

وبدأ المنتخب الأوليمبى المفاضلة بين وديات أخرى من خلال عروض تلقاها من بعض المنتخبات الأخرى لأدائها فى معسكره المقبل، بناء على اختيارات الجهاز الفنى بقيادة البرازيلى ميكالى.

ويستعد المنتخب الأولمبى من خلال برنامج إعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

المنتخب الاوليمبي أمريكا مصر
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